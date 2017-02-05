مـعــزوز : "مصلحة الانتخابات" خلية أساسية في إنجاح عملية الاقتراع

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية حسين معزوز الأحد بالجلفة على الأهمية التي تكتسيها مصلحة الانتخابات على مستوى البلديات معتبرا إياها بمثابة "خلية أساسية" لإنجاح عملية الاقتراع.

وألح معزوز خلال إشرافه على لقاء جهوي حول التحضيرات للاستحقاقات المقبلة على ضرورة السهربغية ضمان التأطير الذي يجب أن يكون في المستوى لفائدة مصلحة الانتخابات قائلا أن أداءها "الجيد ينعكس بالإيجاب على سيرورة العملية الانتخابية حتى تجرى بكل أريحية وكذا بتنظيم محكم."

وذكر في السياق بالتعليمات التي أسدى بها وزير الداخلية والجماعات المحلية للولاة في لقائهم بالحكومة القاضية بضرورة إعادة تنظيم هذه المصلحة و السهر على ديمومة عملها و أن تعطى لها الأهمية الكافية من أجل أن تقوم بمهامها مع الأخذ بالحسبان حجم الهيئة الناخبة عبر كل بلدية.

وفي كلمته التي أسهب فيها في طرح عديد الجوانب المتعلقة أساسا بالأمور اللوجيسيتيكة للعملية الانتخابية و تدعيمها بالمورد البشري الكفء عرج السيد معزوز على المكاسب التي عززها رئيس الجمهورية في الدستور الجديد و ما تضمنه من إقرار قانونين عضويين أولهما يتعلق بإنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات إلى جانب قانون الانتخابات ما من شأنه "تكريس الديمقراطية و الشفافية في هذا المجال" كما قال.

وفيما يتعلق بالقانون العضوي للانتخابات فقد جاء -- يضيف ذات المسؤول-- بترتيبات جديدة حيث أعطى مهمة التحضير المادي والبشري للإدارة المحلية التي تسهر على ذلك.

وأشار السيد معزوز أمام الحضور من ولاة منتدبين و رؤساء دوائر و مفتشين عامين ومدراء التنظيم و الشؤون العامة و مدراء الاتصالات و أمناء عامين للمجالس الشعبية البلدية لكل من ولايات الجلفة وغرداية والأغواط والمدية و ورقلة والوادي إلى الأهمية التي يكتسيها الموعد الانتخابي المقبل كونه يأتي في ظرف مميز "دستور 2016" و "القوانين التي تلاءمت" و "الإصلاحات" التي باشرها رئيس الجمهورية منذ سنة 2011 وجسدها كما وعد بها الشعب الجزائري.

وذكر معزوز في كلمته بسبل العصرنة و تحديث الإدارة المحلية التي إنتجهتها الوزارة والتي دعمت بشكل كبير المجهودات المتعلقة بالتحضير للانتخابات.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج