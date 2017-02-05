طـائــرة للجــوية الجــزائـرية تتــعرض لحــادث بمطــار الوادي دون أي خســائر

تعرضت، هذا الأحد، طائرة من نوع "آي تي آر" تابعة للخطوط الجوية الجزائرية لحادث بمطار الوادي كان على متنها 64 مسافرا وهذا مباشرة عند هبوطها دون تسجيل أي حالة جروح .

وصرحت شركة الجوية الجزائرية، ان الطائرة من نوع آي تي آر كانت تضمن رحلة الرحلة 6252 بين الجزائر العاصمة والوادي وعلى متنها 64 مسافرا تعرضت لحادث بعدما حطت على المطار بسبب عطب في العجلة الأمامية مما تسبب في انفجار إطار الدوالب وفقدان القدرة على التحكم على الطائرة كما أنه لم يتم تسجيل أي حالة جروح.

وأضاف نفس المصدر أنه لوحظ أن الضرر الذي سجل على مستوى آلية الهبوط كان هو سبب الحادث فيما طلبت الشركة إجراء خبرة لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية