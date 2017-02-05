تجميد التوطينات البنكية لاستيراد السيارات من طرف المؤسسات لحسابها الخاص

أصدر بنك الجزائر تعليمة للبنوك والمؤسسات المالية تقضي بتجميد كل التوطينات البنكية الخاصة باستيراد السيارات من طرف المؤسسات لحسابها الخاص وذلك ابتداء من 2 فيفري الجاري، في انتظار وضع آلية جديدة لتأطير العملية حسبما علمته لدى البنك المركزي.

"ليكن في علم البنوك والمؤسسات المالية بأن السلطات المختصة تستعد لوضع آلية جديدة لتأطير واردات المؤسسات لحسابها الخاص"، حسبما ورد في مذكرة بنك الجزائر.

وأضافت المذكرة أنه "في انتظار وضع هذه الآلية, فإن البنوك والمؤسسات المالية مدعوة لتجميد -ابتداء من 2 فبراير 2017 - كل توطين لهذا النوع من الاستيراد".

وشدد بنك الجزائر على ضرورة "التطبيق الصارم" لهذه المذكرة من طرف الرؤساء المدراء العامون والمدراء العامون للبنوك والمؤسسات المالية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج