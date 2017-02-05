تحويل الرحلات الجوية المقررة نحو العاصمة الى مطارات أخرى بسبب شدة الرياح

يتم تحويل الرحلات الداخلية والدولية المتوجهة نحو الجزائر العاصمة نحو عنابة وقسنطينة ووهران بسبب الرياح الشديدة التي تهب على العاصمة, حسبما علم الأحد لدى الخطوط الجوية الجزائرية.

"تقريبا كل الرحلات المرتقبة عبر مطار الجزائر تحول نحو المناطق التي لا تشهد هبوب رياح قوية أي نحو عنابة وقسنطينة ووهران", وفق ما أكده مصدر بالخطوط الجوية الجزائرية مضيفا ان رحلات الشركات الأخرى معنية ايضا بهذا الاجراء.

وتم بعد ظهر اليوم تحويل رحلات ليون-الجزائر, باريس-الجزائر, بالاضافة الى رحلات داخلية أخرى نحو مطارات قسنطينة وسطيف, يضيف نفس المصدر.

وتم امس السبت اصدار نشرة جوية خاصة توقعت هبوب رياح قوية بسرعة 60 الى 70 كم/سا, يمكن ان تصل او تتعدى محليا 80 كم/سا عبر عدة ولايات من الشمال والشرق ووسط البلاد وذلك ابتداء من صباح اليوم الأحد.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج