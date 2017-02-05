26 تدخلا للحماية المدنية هذا الاحد بعد سقوط 18شجرة و 3 بيوت قصديرية جراء الرياح القوية عبر العاصمة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر طيلة نهار هذا الأحد 26 تدخلا جراء الحوادث التي تسببت فيها الرياح والتي خصت سقوط عدد من الاشجار وتضرر بعض البيوت القصديرية ، حسبما علم لدى ذات المصالح.

وتمثلت الحوادث أساسا في سقوط 18 شجرة عبر محاور الطرقات الرئيسية بالعاصمة كبوشاوي والرويبة والدويرة وغيرها من النقاط ، حيث تسببت في أضرار مادية بالدرجة الأولى ، حسبما أكده الملازم الاول خالد بن خلف الله المكلف بالاعلام بمديرية الحماية المدنية.

وأوضح المسؤول أن مصالح الحماية المدنية لم تسجل خسائر في الارواح لحسن الحظ الى حدود الساعة الثامنة ليلا، إلا أنها سجلت إصابة عدد من الاشخاص بجروح مختلفة كما هو الحال مع رجل (44 سنة) أصيب على مستوى الرأس أمام محكمة الحراش وشاب آخر أصيب بجروح طفيفة على مستوى القدم بالكاليتوس.

كما سجلت ذات المصالح تضرر بعض البيوت القصديرية بحي الدوم التابع لبلدية برج الكيفان وبلغ عددها 3 بيوت تعرضت أسقفها إلى الاتلاف التام.

جدير بالذكر أنه تم أمس السبت إصدار نشرة جوية خاصة توقعت هبوب رياح قوية بسرعة 60 الى 70 كم/سا، يمكن أن تصل أو تتعدى محليا 80 كم/سا عبر عدة ولايات من الشمال والشرق و وسط البلاد وذلك ابتداء من صباح هذا اليوم الأحد.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية