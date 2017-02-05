إنقاذ 45 مهاجرا من الغرق كانوا بقارب مطاطي قبالة السواحل التركية

افادت مصادر تركية هذا الأحد بتمكن خفر السواحل التركي من إنقاذ 45 مهاجرا من الغرق كانوا بقارب مطاطي متجه إلى جزيرة (ميديلي)اليونانية.

وذكرت مصادر اعلامية نقلا عن المصادر قولها إن"القارب غرق قبالة السواحل التركية وكان يقل 46 مهاجرا يحملون جنسيات مختلفة والذي أسفر عن فقدان إمرأة إثيوبية".

وأضافت أن القارب"غرق بسواحل قضاء (أيواجيك) التابعة لولاية (جناق قلعة)،شمال غربي تركيا المطلة على بحر (إيجه)"، مشيرة إلى أن فرق خفر السواحل كانت تجري مهامها الدورية في تلك المنطقة وأن فرق البحث والإنقاذ التركية تواصل عملياتها من الجو والبحر للعثور على المرأة المفقودة.

المصدر : واج