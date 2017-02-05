كــان 2017 : الكـاميـرون تـتـوج باللــقب الإفـريــقي الــخــامس فـي تــاريــخها

نجح المنتخب الكاميروني، في تحقيق اللقب الخامس له في كأس الأمم الإفريقية ، بعدما حقق فوزاً صعباً وقلب الطاولة على مصر بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب ليبروفيل.

وأنهى رفقاء الحضري الشوط الأول متقدمين بهدف محمد النني قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب وينجح المنتخب الكاميروني في إدراك التعادل عن طرريق نكولو ثم أضاف البديل فنسنت أبوبكر هدفا قضى على أحلام الفراعنة في اللقب الثامن ليخسروا أول نهائي منذ 62.

ودخل المنتخب المصري اللقاء بدون مقدمات من خلال هجمة منسقة وسريعة حين مرر عمر وردة الكرة إلى محمد صلاح الذي هيأها بذكاء خلف الدفاع أمام عبدالله السعيد، لكن الأخير سددها أرضية ليوقفها الحارس جوزيف أوندوا.

وحاول الكاميرونيون الرد بالمثل حين سدد سيباستيان سياني كرة من مسافة متوسطة إلا أنها انتهت بين أحضان الحضري دون عناء.

وجاء هدف السبق المصري عن طريق محمد النني الذي بدأهجمة منسقة ليمرر إلى عمرو وردة على الجبهة اليمنى أعادها وردة إلى محمد صلاح الذي أعادها على طبق من فضة أمام محمد النني داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة صاروخية في مرمى أوندوا في الدقيقة الـ 22 .

وعرف الشوط الثاني إندفاعا من أشبال بروس لإدراك التعادل، وفرض الضغط المبكر ومن الفرصة الأولى له وزع القائد بنجامين موداندجو الكرة داخل منطقة الجزاء استغلها نيكولا نكولو ليسدد الكرة عن يمين الحضري، هدف التعادل للكاميرون (59).

وواصل منتخب الكاميرون ضغطه الهجومي بفعل الإنتعاشة التي جلبها هدف التعادل، بينما حاول كوبر تفعيل الهجوم باشراك رمضان صبحي بدلا من تريزيغيه دون أي نتيجة.

وفي الوقت الذي كان يتجه فيه اللقاء نحو الشوطين الاضافيين، ارسل القائد موداندجو كرة طويلة نحو المهاجم البديل فينسنت أبوبكر الذي استقبلها رغم الضغط الدفاعي، ونقل الكرة من فوق علي جبر ليسدد بسرعة نحو الشباك، هدف الكاميرون الثاني (88).

و بهذا التتويج الخامس ضرب منتخب الكاميرون عدة عصافير بحجر واحد ، حيث تخلص من عقد منافسه المصري الذي هزمه مرتين في النهائي سنتي 86 و 2008، كما حصد بطاقة بطاقة الترشح الأخيرة للمشاركة في بطولة كأس القارات المقررة في روسيا جوان المقبل.

المصدر: الإذاعة الجزائرية