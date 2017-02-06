13 جريحا في حادث انحراف حافلة بالقرب من ولاية البيض

أصيب 13 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم أربعة ركاب في حالة حرجة إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين هذا الإثنين بالقرب من مدينة البيض حسبما ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث على الطريق الوطني رقم 6 على بعد 10 كلم للمخرج الشمالي لمدينة البيض عندما انحرفت حافلة لنقل المسافرين تضمن الخط بشار - سطيف عن مسارها

ما أدى إلى انحرافها

وصرح المدير الولائي للحماية المدنية المقدم الصادق الحاج صدوق لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم تحويل المصابين جميعا إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية محمد بوضياف بالبيض لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتشير معلومات أولية الى أن عاملي الصقيع و صعوبة الرؤية بسبب الضباب الكثيف الذي تعرفه المنطقة قد يكونان من العوامل الرئيسية المتسببة في وقوع هذا الحادث الذي فتحت بشأنه مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لكشف أسبابه الحقيقية.

المصدر:واج