تـــدميـــر مخــبــأين للإرهـابيــين بـولاية بجــايـة

كشفت، مفرزة للجيش الوطني الشعبي ودمرت, يوم أمس الأحد، مخبأين (02) للإرهابيين إثر عملية بحث وتمشيط منفذة بولاية بجاية,حسب ما أعلنه، هذا الاثنين، بيان لوزارة الدفاع الوطني

وأوضح البيان ذاته انه"في إطار مكافحة الإرهاب، وعلى إثر عملية بحث وتمشيط منفذة ببجاية/ن.ع.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 فيفري 2017, مخبأين (02) للإرهابيين".

ومن جهة أخرى، و"في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من الوادي/ن.ع.4 وغليزان وتلمسان/ن.ع. ستة (06) تجار مخدرات وحجزت كمية من الكيف المعالج تقدر بقنطارين (02) واثنين وأربعين (42) كيلوغراما، بالإضافة إلى 10930 وحدة من المشروبات وثلاثة (03) مركبات".

و أضاف المصدر، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي،ضبطت، صباح اليوم 06 فيفري 2017 بمنطقة جبل عنتر بولاية بشار/ن.ع.3، كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ(175) كيلوغراما".

"وبتمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثمانية (08) مهربين على متن أربع (04) شاحنات وسيارتين (02) رباعيتي الدفع، وحجزت (38) طنا من المواد الغذائية و(4000) لتر من زيت المائدة و(34628) وحدة من مختلف الأدوية و(11520) وحدة من مواد التنظيف و(4350) لترا من الوقود و(04) أجهزة كشف عن المعادن"كما أوضح بيان وزارة الدفاع الوطني .

من جهة أخرى أضاف ذات البيان، أن مفارز أخرى أوقفت بكل من تمنراست وعين قزام وغرداية و تلمسان وبشار، (47) مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية