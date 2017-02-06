انطلاق اجتماع فريق الخبراء بشأن التسوية السورية بأستانا

بدأ هذا الاثنين في عاصمة كازاخستان أستانا اجتماع مجموعة العمل المشتركة (روسيا وإيران وتركيا ) بشأن تسوية الأزمة السورية.

وكانت وزارة خارجية كازاخستان قالت أنه من المنتظر مشاركة ممثل للأمم المتحدةفي الاجتماع إلى جانب وفود روسيا وتركيا وإيران

وحسب وكالة "إنترفاكس" يترأس ستانيسلاف حاجي محميدوف نائب رئيس دائرة العمليات التابعة للأركان العامة للقوات الروسية مجموعة الخبراء الروس ومن المخطط أن يناقش الاجتماع مسألة تنفيذ نظام الهدنة المعمول به وفق اتفاق 29 ديسمبر الماضي وإعداد إجراءات الرقابة على الهدنة ومنع وقوع انتهاكات وتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمعارضة في سوريا وكذلك حل المسائل المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية.

وكانت (روسيا وتركيا وإيران) قد اتفقت في مفاوضات أستانا الماضية على إنشاء آلية ثلاثية للرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا.

ورحبت روسيا بمشاركة واشنطن في عملية التسوية السورية وأكد السفير الروسي في دمشق ألكسندر كينشاك, أن بلاده ترحب بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل نشط وفعال في عملية التسوية السورية وعمليات مكافحة الإرهاب على الأرض .. معربا في هذا الصدد عن أمله في اشتراك الولايات المتحدة في عملية "أستانا " حول الأزمة السورية.

وقال كينشاك, في تصريح لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية "إن المستوى غير المرتفع لتمثيل الولايات المتحدة في اجتماع أستانا السابق للمفاوضات حول تسوية الأزمة السورية كان مرتبطا بتزامن عقد هذا الاجتماع مع مرحلة انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أهمية إنشاء آلية لجمع كافة الاقتراحات الخاصة بالدستور السوري الجديد, موضحا أن مختلف المنظمات والتكتلات السياسية بدأت طرح اقتراحاتها بنشاط بعد طرح موسكو لاقتراحاتها الخاصة بوضع دستور سوري جديد في أستانا.

وبشأن المفاوضات السورية المقبلة في جنيف قال الدبلوماسي الروسي "إن وفد الحكومة السورية لن يعترض على مشاركة ممثلين عن المعارضة المسلحة في الاجتماع المقبل", مؤكدا ضرورة مواصلة هذا الحوار.

وعلى صعيد متصل نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مصدر لأحد الوفود المشاركة باجتماع أستانا أن إيران وروسيا وتركيا توافقت على 90 بالمائة من آلية الرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا, مشيرا إلى وجود بعض الخلافات على الصياغة فقط حيث إن إيران وتركيا تحتاجان للمزيد من والوقت للتشاور مع عواصمهما عبر القنوات الدبلوماسية.

وقد شارك في اجتماع أستانا لتحديد آليات مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا خبراء من روسيا وتركيا وإيران والأمم المتحدة وكذلك من الأردن وكان الغرض الرئيسي من هذا الاجتماع هو بحث تنفيذ الأطراف المتنازعة لاتفاق وقف الأعمال العدائية ووضع تدابير للتحكم ومنع انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيز الثقة بين الحكومة السورية والمعارضة, وكذلك بحث مسألة المساعدات الإنسانية

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج