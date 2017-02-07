اسماعيل حمداني يوارى الثرى بمقبرة العاليـة بالعاصمة هذا الأربعاء

يوارى الثرى جثمان الفقيد إسماعيل حمداني, رئيس الحكومة الاسبق هذا الاربعاء بعد صلاة الظهر بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة حسب ما علم لدى اقاربه.

وقد انتقل ليلة الاثنين إلى الثلاثاء إلى رحمة الله الفقيد عن عمر ناهز86 سنة.

وشغل اسماعيل حمداني المولود في 11 مارس 1930 ببرج بوعريريج عدة وظائف سامية في الدولة منها على وجه الخصوص رئيس الحكومة من 15 ديسمبر 1998 إلى 23 ديسمبر 1999.

و تقلد الفقيد عدة مناصب أخرى منذ سنة 1962 منها مستشار قانوني لوزير الإعلام (1963-1962) و أمين عام للحكومة (1977-1979) و مستشار برئاسة الجمهورية (1980-1983).

كما تولى منصب سفير لدى الدانمارك و النرويج و فنلندا (1983-1984) و اسبانيا (1985-1984) و فرنسا (1989 -1992).

و تولى الفقيد أيضا رئاسة الجمعية الجزائرية للعلاقات الدولية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج