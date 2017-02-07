تصميم جديد لـ Google Maps مع وصول سريع للمعلومات

قالت شركة غوغل Google إنها أطلقت تحديثاً جديداً لتطبيق خدمة الخرائط خاصتها على نظام التشغيل أندرويد، يأتي ليسهل على المستخدمين الوصول إلى المعلومات التي يبحثون عنها يومياً. وقال عملاق التقنية الأميركية في منشور على مدونته إنه "اعتباراً من اليوم- الاثنين - نطلق تحديثاً لخرائط غوغل على أندرويد، وهو يوفر المعلومات اليومية المفيدة – لحظياً – أسفل الشاشة الرئيسية".

وأضاف غوغل: "ما عليك إلا أن تسحب بأصبعك على الشاشة من الأسفل إلى الأعلى لترى ثلاثة تبويبات ستساعدك على العثور على مطعم قريب، أو التغلب على حركة المرور، أو اللحاق بالحافلة التالية".

وأوضحت الشركة أنه تحت تبويب الأماكن، سيرى المستخدم قوائم منظمة للأماكن الأكثر ارتيادا مثل المطاعم، وأجهزة الصراف الآلي، والصيدليات، ومحطات الوقود، ومحلات البقالة.

وتحت تبويب القيادة، سوف يرى المستخدم؛ إذا كان قد حفظ عنواني البيت والعمل في حسابه، الوقت المقدر للوصول إلى أي منهما، إضافة إلى تقارير عن حركة المرور المجاورة والتأخير المتوقع على الطريق مسبقاً.

أما التبويب الثالث، فهو خاص بالنقل، ويقدم توصيات للمستخدم بأي حافلة أو قطار يستقل للذهاب للعمل أو العودة للمنزل، ومواعيد وصول وسائل النقل مع الوقت المقدر للوصول إلى أي منهما.

يُشار إلى أن المزايا السابقة متوفرة بالأصل ضمن تطبيق خرائط غوغل، ولكن يبدو أن الشركة تسعى إلى تسهيل الوصول إليها أكثر وجعلها في المتناول.