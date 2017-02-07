الحماية المدنية:20 قتيلا و787 جريحا في حوادث مرور خلال أسبوع

سجلت وحدات الحماية المدنية وفاة 20 شخصا وجرح 787 آخرين في حوادث المرور عبر طرقات الوطن، حسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها هذا الثلاثاء .

واشارت حصيلة الحماية المدنية ان أثقل حصيلة سجلت في ولاية باتنة بوفاة 03 أشخاص و جرح 26 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الإستشفائية على إثر 28 حادث مرور.

وأوضح ذات البيان انه خلال الفترة الممتدة ما بين الـ 29 جانفي الى الـ 04 فيفري الجاري سجلت وحدات الحماية المدنية 21582 تدخلا إثر تلقي مكالمات الاستغاثة من طرف المواطنين.

كما قامت وحدات الحماية المدنية ب 881 تدخل سمح بإخماد 528 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

اما فيما يخص العمليات المختلفة فقامت وحدات الحماية المدنية ب5353 تدخل في نفس الفترة لتغطية 4442 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية



