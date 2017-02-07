الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعقد جمعيتها العامة العادية يوم 27 فيفري

تعقد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) جمعيتها العامة العادية يوم 27 فيفري (سا 00ر10) بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (الجزائر), حسب ما أعلنت عنه هذا الثلاثاء الهيئة الكروية بموقعها الرسمي.

ويتضمن جدول الأعمال العديد من النقاط حيث سيدرس أعضاء الجمعية العامة التقريرين الادبي و المالي لسنة 2016 و مشروع ميزانية 2017 مع تنصيب اللجنة المكلفة بتحضير الانتخابات, وفق نفس المصدر.

وتنظم بعد الدورة العادية, الجمعية العامة الانتخابية للفاف. ولم يعلن بعد رئيس الفاف المنتهية ولايته محمد روراوة عن نيته في الترشح لعهدة أولمبية جديدة (2017 -2020) أم لا.

ويأتي تجديد هياكل الفاف في ظروف خاصة تلت خروج المنتخب الجزائري من الدور الاول لكأس إفريقيا للأمم (كان-2017) التي احتضنتها الغابون.