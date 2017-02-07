نـشريـة خــاصة : ثلوج و رياح بوسط و شرق البلاد ابتداء من الاربعاء

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء في نشرية خاصة عن سقوط ثلوج و هبوب رياح قوية بعدة ولايات من وسط و شرق البلاد ابتداء من يوم غد الأربعاء.

ومن المرتقب تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى و الشرقية التي يفوق علوها 900 متر بولايات بويرة و تيزي وزو و بومرداس و سطيف و برج بوعريريج و بجاية و جيجل و باتنة و خنشلة و أم البواقي وتبسة.

وأضافت النشرية بأن الثلوج المرتقبة سيتراوح سمكها مابين 15 و 20 سم و سيتجاوز محليا 30 سم وذلك خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من يوم الأربعاء على الساعة 15:00 إلى يوم الخميس على 12:00.

كما أفاد الديوان أن رياح قوية تبلغ 60 كلم/سا قد تبلغ أو تتجاوز محليا 70 كلم/سا ستميز مناطق وسط و شرق البلاد ابتداء من صباح يوم غد الأربعاء.

الولايات المعنية هي: الجزائر و بومرداس و تيزي وزو و بويرة و مسيلة بالنسبة لمنطقة الوسط و ذلك يوم الأربعاء من 9:00 إلى 18:00.

أما بالنسبة لمنطقة الشرق فيتعلق الأمر بولايات بجاية و جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وبرج بوعريرج وسطيف و ميلة وقسنطينة وقالمة وسوق اهراس و أم البواقي و خنشلة و باتنة وتبسة و بسكرة حيث ستهب الرياح يوم غد الأربعاء من 12:00 سا إلى 18:00سا حسب المصدر نفسه.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج