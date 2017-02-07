مســاهل : الجزائر ملتزمة بدعم المسار الأممي لتسوية سياسية في ليبيا

أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، اليوم الثلاثاء بالجزائر التزام الجزائر بمواصلة جهودها الرامية إلى دعم المسار الأممي من اجل التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

وعقب لقاء مع وفد ليبي هام يمثل تحالف الأحزاب السياسية الليبية بقيادة علي بشير زويك، أكد مساهل استعداد بلادنا لمواصلة جهودها الرامية إلى دعم المسار الاممي من أجل تسوية الأزمة الليبية.

وذكر الوزير بأساسيات الموقف الثابت للجزائر التي تسعى من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للازمة في ليبيا من خلال حوار وطني يشمل جميع الأطراف الليبية بعيدا عن كل تدخل خارجي.

و يأتي هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات مع الأطراف و الشخصيات و القادة السياسيين الليبيين حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا لاسيما على الصعيد السياسي و الأمني بمبادرة من هيئة الأمم المتحدة بعد اللقاءات الأخيرة المنظمة على ضوء جهود الجزائر من اجل الحوار الليبي.

كما تمحورت المحادثات حول أفاق توسيع الحوار الليبي إلى الفاعلين المؤثرين على الساحة السياسية الليبية من أجل إيجاد حل سياسي توافقي و مستديم بهدف التوصل إلى توافق قوي و مصالحة وطنية.

من جهتهم قدم أعضاء الوفد الليبي الذين أشادوا بجهود الجزائر من أجل التوصل إلى التسوية السياسية في إطار الاتفاق الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 عرضا حول الوضع السائد في بلدهم.