وفاة المجاهد جلول خطيب عن عمر ناهز 79 عاما

توفي المجاهد جلول خطيب المعروف باسم الرائد جلول عن عمر ناهز 79 عاما ,حسب ما علم لدى أقاربه هذاالثلاثاء.

وكان جلول خطيب المولود في 8 أكتوبر 1936 بالجزائر العاصمة مناضلا فذا في سبيل القضية الوطنية.

كما ساهم الرائد جلول في احترافية جيش التحرير الوطني وشارك بفعالية في تأسيس الدولة و الإدارة الجزائرية بعد الاستقلال.

وتقلد المرحوم ،غداة الاستقلال ،عدة مناصب سامية منها منصب أمين عام وزارة الدفاع الوطني و امين عام رئاسة الجمهورية ثم كاتب الدولة للوظيف العمومي و الإصلاح الإداري كما تقلد منصب والي ولاية باتنة و قسنطينة و وهران.

و خلال مشواره ، شغل الفقيد جلول خطيب منصب سفير بالأرجنتين واسبانيا.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج