وفاة المجاهد جلول خطيب عن عمر ناهز 79 عاما

07/02/2017 - 17:20

توفي المجاهد جلول خطيب المعروف باسم الرائد جلول عن عمر ناهز 79 عاما ,حسب ما علم لدى أقاربه هذاالثلاثاء.

وكان جلول خطيب المولود في 8 أكتوبر 1936 بالجزائر العاصمة مناضلا فذا في سبيل القضية الوطنية.

كما ساهم الرائد جلول في احترافية جيش التحرير الوطني وشارك بفعالية في تأسيس الدولة و الإدارة الجزائرية  بعد الاستقلال. 

وتقلد المرحوم ،غداة الاستقلال ،عدة مناصب سامية منها  منصب أمين عام  وزارة الدفاع الوطني و امين عام رئاسة الجمهورية ثم كاتب الدولة  للوظيف العمومي و الإصلاح الإداري كما تقلد منصب والي ولاية  باتنة و قسنطينة و وهران.

و خلال مشواره ، شغل الفقيد جلول خطيب منصب سفير بالأرجنتين واسبانيا.  

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج

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