وزارة الخارجية تعرب عن أسفها إزاء المقالات الرامية الى "تضخيم التقييمات المغرضة حول الجزائر"

اعربت وزارة الشؤون الخارجية الثلاثاء عن أسفها لقيام بعض الصحف الوطنية بنقل "تصريحات منسوبة لاشخاص معروفين او حتى مجهولين و دراسات يزعم انها اكاديمية و مواد اعلامية اخرى غايتها تضخيم التقييمات المغرضة حول الوضع في الجزائر و آفاقه".

وأشارت وزارة الشؤون الخارجية في بيان الى أن "بعض الصحف الوطنية تتناقل احيانا و بصفة تهويلية تصريحات منسوبة لاشخاص معروفين اومجهولين و كذا دراسات يزعم انها اكاديمية و مواد اعلامية اخرى غايتها تضخيم التقييمات المغرضة حول الوضع في الجزائر و افاقه".

واضافت الوزارة أنه "مهما كان مصدرها: فرنسا او الولايات المتحدة الامريكيةاو بلد اخر و مهما كان طابعها: علميا أو قائما على تكهنات فإن علامات غياب الموضوعية والصور النمطية التي تحملها هذه المقالات المرسكلة بكثرة لتزييف الواقع الحالي و آفاق الجزائر لا يمكنها الصمود امام أي تحليل مهما كان بسيطا يبرز التاريخ البطولي للشعب الجزائري و تمسكه الثابت باستقلاله و بعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

وحسب وزارة الشؤون الخارجية فان "هذا النوع من التعبير العلني عن آراء أجنبية ليس له بطبيعة الحال أي تاثير لا من حيث المضمون و لا من خلال البلد أو المؤسسة التي يحرص على ابداء انتسابه اليها و لا حتى من خلال التنكر للمواصفات الايجابية و الاستثنائية التي تتميز بها الجزائر من حيث الانجازات الوطنية الملموسة أو الاسهامات الأكيدة في إحلال السلم و الأمن الدوليين".

و أكدت الوزارة أن "الجزائر التي تسعى بثبات بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى التجسيد الفعلي للتطلعات المشروعة لشعبها مع فرض نفسها كفاعل مسؤول في العلاقات الدولية لا يمكن أن تتأثر بأي شكل من الأشكال بمثل هذه التجاوزات".

وجاء في بيان الوزارة أنه "في عالم مثقل بالضغوطات و المخاوف المترتبة عن التحديات الشاملة و الاقليمية التي تهدد الانسانية قاطبة فإن الدول على شاكلة الجزائر التي نجحت في التحرر من غياهب الاستعمار و القضاء على الارهاب تعتبر قيمة أكيدة لا يمكن أن تهزها الرياح".

المصدر : الإذاعة الجـزائرية/ وأج