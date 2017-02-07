الرابطة الأولى (الجولة ال19 - مباراة مقدمة): مولودية الجزائر و نصر حسين داي يتعادلان (1-1)

تعادل فريقا مولودية الجزائر و نصر حسين داي بنتيجة (1-1)، الشوط الأول (0-0) في لقاء مقدم عن الجولة ال19 من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب 5 جويلية الجزائر.

وافتتحت النصرية باب التسجيل عن طريق قاسمي (د 84) عن طريق ضربة جزاء، قيما عدلت المولودية النتيجة بواسطة سيقار (د87).

بعد هذه النتيجة، تبقى مولودية الجزائر في المرتبة الأولى برصيد 34 نقطة بينما يحتل نصر حسين الصف الثامن بمجموع 25 نقطة.

وفي وقت سابق من اليوم، جرت مقابلاتان مقدمتان عن الجولة ال 19، جمعت كل من اولمبي المدية و شبيبة الساورة من جهة و شبيبة القبائل و وفاق سطيف من جهة أخرى انتهتا بالتعادل بنفس النتيجة (1-1).

وقد تم تقديم هذه المباريات بسبب مشاركة شبيبة الساورة و مولودية الجزائر و شبيبة القبائل في المنافسات الأفريقية (رابطة الأبطال و كأس الكونفيديرالية) المقررة نهاية الأسبوع الجاري.

وستجرى باقي مباريات الجولة ال 19 يومي الخميس 9 فبراير و السبت 11 فبراير.

النتائج الفنية لمباريات اليوم الثلاثاء:

اولمبي المدية - شبيبة الساورة 1 - 1

شبيبة القبائل -وفاق سطيف 1 - 1

مولودية الجزائر-نصر حسين داي 1 - 1

الخميس 9 فبراير: (سا 00ر16):

قسنطينة : شباب قسنطينة - اتحاد الجزائر

بلعباس : اتحاد بلعباس - مولودية وهران

الجزائر (20 أوت) : شباب بلوزداد - مولودية بجاية

السبت 11 فبراير: (سا 00ر15):

غليزان : سريع غليزان - دفاع تاجنانت

الحراش: اتحاد الحراش - شباب باتنة (بدون حضور الجمهور)

الترتيب نقاط لعب

1 . مولودية الجزائر 34 18

2 . وفاق سطيف 32 18

3 . اتحاد بلعباس 30 18

4 . مولودية وهران 29 17

-- . أولمبي المدية 29 19

6 . اتحاد الجزائر 27 16

-- . شبيبة الساورة 27 19

8 . اتحاد الحراش 25 18

-- . نصر حسين داي 25 18

10. شباب باتنة 19 18

11. شباب قسنطينة 18 18

12. شباب بلوزداد 17 16

--. دفاع تاجنانت 17 17

--. شبيبة القبائل 17 17

15. سريع غليزان 14 17

16. مولودية بجاية 12 16.