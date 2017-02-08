البرلمان الصومالي ينتخب رئيسا جديدا للبلاد وسط إجراءات أمنية مشددة

يستعد البرلمان الصومالي المنتخب حديثا هذا الأربعاء لاختيار رئيس جديد للبلاد في انتخابات تشهد منافسة متقاربة ومحاطة بإجراءات أمنية مشددة ،حيث تم إلغاء الرحلات الجوية الداخلية ومرور الحافلات في مقديشو، مع انتشار جنود صوماليين ومن الاتحاد الأفريقي في أنحاء العاصمة..

وسيواجه الرئيس الحالي حسن شيخ محمود 21 منافسا من بينهم رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد علي شارماركي ورئيس الوزراء السابق محمد عبد الله فارماجو والرئيس السابق شريف شيخ أحمد.

وقال محللون إنه ليس من المحتمل أن يحصل أي من المرشحين على أغلبية ثلثي الأصوات اللازمة للفوز في الجولة الأولى من التصويت، ما يستلزم إجراء جولة ثانية وحتى ثالثة.

وينظر إلى الانتخابات الرئاسية على أنها خطوة مهمة في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي .

هذا وتم انتخاب البرلمان الجديد في الصومال في انتخابات استغرقت أسابيع وبدأت في نوفمبر الماضي، ولم تمنح حق التصويت للناخبين المؤهلين.

وتم انتخاب مجلس النواب الذي يضم 275 عضوا عن طريق المجمعات الانتخابية، كما انتخبت مجالس الولايات أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 54 عضوا.

المصدر:وكالات