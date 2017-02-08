المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارية و الصناعة للإذاعة:ندوة حول الاستثمار العربي ستقام هذه السنة بالجزائر

كشف المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارية والصناعة محمد شامي أن ندوة حول الاستثمار العربي ستقام هذه السنة لتحسيس رجال الأعمال بالاستثمار في الجزائر.

و أضاف محمد شامي خلال استضافته هذا الأربعاء في برنامج "ضيف الصباح "بالقناة الإذاعية الأولى أنه تم الترويج للاستثمار العربي في الجزائر وهو موجود في بعض القطاعات وهذا بعد سنة 2000.

وأوضح ضيف الأولى أن الغرفة الجزائرية للتجارية والصناعة تعتبر إطارا للتشاور والحوار لرجال الأعمال و للإدارات المعنية، مشيرا إلى أن التصدير يتطلب مواصفات عالمية والبحث عن أسواق مدروسة لاختراقها بسهولة.

وأكد محمد شامي على أن الأسواق الأوروبية والأمريكية تمتاز بالشفافية من جميع الجوانب ، أما بالنسبة للأسواق الأفريقية فهي أسواق واعدة و هي في متناول المؤسسات الجزائرية ، قائلا إن الأمر يتطلب دورا أكبر للمؤسسات الدبلوماسية و للغرف التجارية حتى يتفادى المتعامل الاقتصادي مشاكل اختراق الأسواق وكذا الميدان المصرفي.

من جهة أخرى كشف المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارية و الصناعة أنه تم إنشاء مركز للتحكيم حتى تحل النزاعات التجارية الوطنية ، موضحا أن مؤسسات جزائرية قد لجأت للتحكيم وتم الفصل في ستة نزاعات، كما أشار إلى أن التحكيم الدولي يتطلب تكوينا وخبرة لحل النزاعات الدولية بين الشركات الوطنية والأجنبية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي