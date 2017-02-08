انطلاق عملية المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية هذا الأربعاء

تحسبا للتشريعيات القادمة انطلقت هذا الاربعاء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية والتي تدوم إلى غاية الـ22 فيفري الجاري ، وتأتي هذه المراجعة بعد تلك السنوية التي أجريت من الفاتح أكتوبرالفارط و إلى غاية ال 30منه بهدف تمكين المواطنين الذين بلغوا 18 سنة يوم الاقتراع وغير المسجلين على القوائم الانتخابية من تسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم.

وخلافا للمواعيد الانتخابية السابقة ستستفيد الانتخابات المقبلة من مزايا التكنولوجيات الحديثة منها تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية الذي سيسمح بتفادي التسجيل المزدوج و تسهيل عملية الشطب.

وستتيح عملية ادخال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال للإدارة بإعداد القوائم الانتخابية للمواطنين بشكل مريح وسريع حسب أستاذ القانون عبد الكريم صويرة الذي أوضح في مداخلة له على أمواج القناة الإذاعية الأولى أن إنشاء سجل آلي للحالة المدنية سيسهل العملية ككل من منطلق أن لكل مواطن رقم تعريفي وطني لا يستطيع بموجبه تسجيل نفسه في بلديتين مثلا وهو نفس الحال بالنسبة لحالات الوفاة التي تسجل آليا.

واعتبر المتدخل ذاته أن هذا الإجراء هو خطوة عملاقة في سياق تطهير القوائم الانتخابية من شأنه إضفاء الشفافية والمصداقية عليها .

ولأن المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية حلقة أساسية في مسار التحضير للانتخابات التشريعية ،فإن الخبير الدستوري عامر رخيلة يرى بأن الارادة الحقيقية لتطهير هذه القوائم وما دامت موجودة فإنها يجب أن تكلل بتحسيس المواطنين والرأي العام إعلاميا وهو ما يتعين على وزارتي الداخلية والعدل القيام به لحث المواطنين على المساهمة الشعبية في هذه العملية الهامة.

أما الخبير الدستوري بوزيد لزهاري فقد دعا المواطنين الذين غيروا مقار إقامتهم للتقرب من البلديات قصد التسجيل أو الشطب أو حتى الإطلاع على القوائم الانتخابية، كما شرح المتدخل حق المواطن بخصوص تقديم تظلمات كالمطالبة بتسجيل شخص لم يتم تسجيله مثلا في البلدية الجديدة .

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تشرع اليوم في تنصيب أعضاء المداومات

من جهتها تشرع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في تنصيب أعضاء المداومات على المستوى المحلي وبالخارج في الفترة ما بين الـ 08 إلى الـ16فيفري 2017الجاري.

وقد جاء قرار تنصيب هؤلاء الأعضاء الذين تم انتدابهم بقوة القانون بتعليمات من رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية انتشارالمداومات الولائية عبر التراب الوطني وفي الخارج ،وذلك على إثرصدورالمرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المقررة يوم الـ04 ماي 2017.

وكانت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات قد كلفت بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.

المصدر:الإذاعة الجزائرية