مراد رحموني يعين مشرفا على العارضة الفنية لشبيبة القبائل هذا الموسم

تمت الموافقة على تعيين مراد رحموني للإشراف على العارضة الفنية لنادي شبيبة القبائل، الناشط في بطولة الرابطة الأولى الجزائرية لكرة القدم، ليصبح بذلك المدرب الثالث الذي يتولى العارضة الفنية لت''الكناري'' هذا الموسم، حسب ما أعلنت عنه إدارة الفريق القبائلي.

وفي هذا الشأن قرر رحموني مغادرة فريقه الحالي مولودية سعيدة نهاية الأسبوع الجاري مباشرة بعد المباراة التي ستجمعه أمام اتحاد البليدة لحساب الجولة 19 من بطولة الرابطة الثانية بعدما كان قد التحق به في منتصف الموسم الماضي.

هذا وسيكون رحموني، الذي سبق له تقمص ألوان شبيبة القبائل، مرفوقا في مهمته الجديدة بمساعده الحالي في مولودية سعيدة فوزي موسوني، اللاعب الأسبق للشبيبة هو الآخر.

إلى ذلك تمر تشكيلة ''أسود جرجرة'' بوضعية صعبة للغاية هذا الموسم، حيث فشل مدرباها السابقان كمال مواسة والتونسي سفيان الحيدوسي في قيادتها إلى بر الأمان.

وينتظر أن يباشر مراد رحموني عمله الأسبوع المقبل، أي بعد عودة الشبيبة من تنقلها إلى ليبيريا حيث ستجري مباراة الذهاب من الدور التمهيدي لكأس الكنفدرالية الإفريقية.

وسيعكف المدافع الدولي الأسبق على إبقاء شبيبة القبائل في ساحة الكبار والذهاب بها بعيدا في مسابقة الكأس، علما أنها ستقابل مولودية الجزائر في الدور ربع النهائي.

يشار إلى أن شبيبة القبائل تحتل المركز الرابع عشر على جدول ترتيب البطولة وفي رصيدها 17 نقطة، بعد اكتفائها أمس بالتعادل على ميدانها أمام وفاق سطيف (1-1) في مباراة مقدمة عن الجولة الـ19.