تم تسجيل أكثر من 1000 جريمة إلكترونية بالجزائر خلال سنة 2016 تتعلق بالمساس بالأشخاص عبر الأنترنت حسب حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني نشرت هذا الأربعاء.

وتتعلق هذه الجرائم -حسب ذات المصدر-بالإعتداء على سلامة الأنظمة المعلوماتية والإحتيال عبر الأنترنت وغيرها من أنواع الجرائم الإلكترونية التي تورط فيها أكثر من 946 شخص خلال السنة المنصرمة.

وللتصدي لهذا النوع من الجريمة أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني حملة توعوية تحسيسية تحت عنوان "كن أنت التغيير: لنتحد من أجل شبكة إنترنت أفضل" وذلك بالإستعانة بصفحتيها للتواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر وكذا الموقع الرسمي للمديرية وذلك بهدف تعزيز استخدام شبكة الإنترنت بشكل آمن وهادف لاسيما في أوساط الأطفال والشباب.

وأضاف بيان المديرية ان هذه الحملة تهدف إلى ترسيخ الوعي الجماعي والمشترك والتحلي بروح المسؤولية التي يجب أن يحملها على عاتقه كل مستخدم للإنترنت مهما كان سنه وعمله ومنصبه ووضعه الإجتماعي وكذا تعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية للأطفال والشباب.





المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية