نشرية خاصة :أمطار وبرد بالمناطق الساحلية بالوسط الشرقي وشرق البلاد

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأن أمطارا غزيرة تكون أحيانا مصحوبة برعود و برد مرتقبة في الولايات الساحلية والقريبة من سواحل الوسط الشرقي وشرق البلاد ابتداء من ظهر هذا الأربعاء.

وأوضح ذات المصدر بأن الولايات المعنية هي بومرداس و البويرة و تيزي وزو و بجاية و جيجل و شمال سطيف حيث يرتقب أن تبلغ نسبة الأمطار أو تتجاوز 40 مم محليا خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من اليوم الأربعاء على الساعة 12.00 إلى هذا الخميس على الساعة 6.00.

وأضافت النشرية الجوية الخاصة أن الولايات المعنية الأخرى هي سكيكدة و عنابة و الطارف و سوق اهراس و قالمة حيث يرتقب أن تبلغ كمية الأمطار أو تتجاوز 70 مم محليا خلال مدة صلاحية النشرية التي تمتد من اليوم على الساعة 21.00 إلى يوم الجمعة على الساعة 3.00.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية