توقيف 19 مهربا وحجز أزيد من 46 طن من المواد الغذائية بجنوب الوطن

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وأدرار، من توقيف 19 مهربا وحجز شاحنتين وسيارة رباعية الدفع وأغراض أخرى، حسب ما أفاد به هذا الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) وأدرار (الناحية العسكرية الثالثة) 19 مهربا وحجزت شاحنتين (02) وسيارة رباعية الدفع و46,3 طنا من المواد الغذائية و1000 لتر من الوقود و 18 مولدا كهربائيا و 16 مطرقة ضغط و5 أجهزة كشف عن المعادن و2160 وحدة من مواد التجميل".

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وأدرار وبشار وعين قزام 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/واج