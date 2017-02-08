جــثمــان المــرحــوم إسـماعيـل حـمـدانـي يـوارى الثـرى بمـقبـرة الــعاليــة

ووري الثرى، بعد ظهر الأربعاء، بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة جثمان رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل حمداني الذي وافته المنية ليلة الاثنين إلى الثلاثاء عن عمر ناهز 86 سنة.

وقد حضر مراسم تشييع جنازة الفقيد، مسؤولون سامون في الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، الوزير الأول، عبد المالك سلال، رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، وكذا وزير الدولة، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، بالإضافة الى أعضاء الطاقم الحكومي ورؤساء حكومة سابقون.

كما حضر تشييع جنازة الراحل إسماعيل حمداني ممثلون عن أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وكذا أصدقاء ورفقاء المرحوم وجمع من المواطنين.

وفي كلمة تأبينية، أبرز وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، مناقب الراحل وإسهاماته في خدمة الوطن، مؤكدا ان "فقيد الجزائر تميز بالصدق و الإخلاص للوطن، ما جعل منه رجل عظيما عظمة المهام التي أداها والمسؤوليات التي قام بها خير قيام في كل المناصب النبيلة التي تولاها باقتدار".

وقال إن "فضائل المرحوم ستظل قدوة للأجيال وعبرة لهم للحفاظ على العهد وعلى الوطن".

من جانبه، أكد أويحيى في تصريح للصحافة أن الراحل اسماعيل حمداني كان "رجلا وطنيا وهب حياته لخدمة الجزائر".

وفي نفس السياق، قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن الراحل "عمل على تكريس رسالة الشهداء ولقن عدة أجيال من الدبلوماسيين تجربته الواسعة".

من جانبه، أبرز الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، ان الراحل اسماعيل حمداني "كان دائما في خدمة وطنه، خاصة في الأيام الصعبة"، مشيرا الى أن ذلك تجلى في "استجابته لنداء الوطن عندما تولى منصب رئيس حكومة (ديسمبر1998) في ظروف صعبة كانت تمر بها الجزائر".

وأكد أن الراحل "أدى دوره على أحسن وجه كمجاهد ومناضل في خدمة وطنه".

للاشارة شغل الراحل اسماعيل حمداني عدة وظائف سامية في الدولة منها على وجه الخصوص رئيس الحكومة من 15 ديسمبر 1998 إلى 23 ديسمبر 1999 وتقلد عدة مناصب منها مستشار قانوني لوزير الإعلام (1962-1963) وأمين عام للحكومة (1977-1979) ومستشار برئاسة الجمهورية (1983-1980).

كما كان سفيرا للجزائر لدى كل من الدانمارك والنرويج وفنلندا وإسبانيا وفرنسا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج