الجوية الجزائرية: لا وجود لحادث خروج طائرة عن مدرج مطار الجزائر

أكدت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنه لم يتم تسجيل خروج لإحدى طائراتها عن مدرج المطار اليوم الاربعاء خلال الهبوط.

و أوضح مصدر بذات الشركة أنه "نتيجة للأمطار القوية على مدرج المطار فضل قائد الطائرة القادمة من وهران متابعة السير بالمدرج الثانوي الذي هو امتداد للمدرج الرئيسي إلى غاية توقف الطائرة لتفادي أي حادث ناتج عن المكابح" مؤكدا أن هذا"وضع جد عادي".

و كانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت خبر خروج هذه الطائرة عن المدرج.

و افادت نشرية خاصة للأحوال الجوية أنه من المتوقع تهاطل أمطار غزيرة و برد مصحوبين أحيانا بهبوب رياح قوية على الولايات الساحلية و القريبة من الساحل في وسط شرق و شرق البلاد ابتداءا من ظهيرة الأربعاء.