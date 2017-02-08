لعمامرة: علاقات التعاون الجزائرية الزامبية كانت دائما "وطيدة"

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن علاقات التعاون الجزائرية الزامبية كانت دائما "وطيدة".

أوضح السيد لعمامرة عقب محادثاته مع وزير الشؤون الخارجية الزامبي هاري كلابا الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر أن "الجزائر و زامبيا تربطهما علاقات عريقة و أخوية و وطيدة".

و أشار السيد لعمامرة إلى أنه من "الضروري تعزيز العلاقات الاقتصادية لترقيتها إلى مستوى شراكة تعود بالمنفعة على الطرفين و تأخذ بعين الاعتبار التكامل الاقتصادي بين البلدين".

و أضاف في هذا السياق "سنعمل سويا لعكس نوعية العلاقات السياسية" بين البلدين مشيرا إلى أن "العلاقات الثنائية الممتازة تقتضي ترقية العلاقات الاقتصادية و التجارية".

و أضاف السيد لعمامرة أن اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية الزامبية التي لم تجتمع منذ سنة 2010 ستشكل "حدثا هاما" في هذا التعاون.

و أشار السيد لعمامرة في هذا الإطار إلى أن الرئيس الزامبي قد قبل دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للقيام بزيارة دولة إلى الجزائر خلال هذه السنة مؤكدا "سوف نعمل على جعلها فرصة ممتازة لإعطاء دفع لشراكتنا".

و أضاف السيد لعمامرة أن هناك 150 طالبا زامبيا يدرسون في مختلف الجامعات الجزائرية مشيرا إلى أن هذه الطاقات البشرية من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية.

ومن جهته أشار رئيس الدبلوماسية الزامبية إلى أن كلا الطرفين أكدا على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى "أعلى مستوى" موضحا في هذا الإطار أن الجزائر و زامبيا "لديهما الكثير من النقاط المشتركة" وأضاف "نحن متفقون بأن النقاط التي تجمعنا هي أهم من تلك التي تفرقنا".

و استطرد قائلا أن البلدين كانا قد شرعا في العمل على تنظيم اللجنة المختلطة الثنائية للتعاون التي ستنعقد قريبا.

و من جهة أخرى هنأ رئيس الدبلوماسية الزامبية الجزائر على إعادة انتخاب الدبلوماسي الجزائري إسماعيل شرقي كمفوض للسلم و الأمن في الإتحاد الإفريقي مشيرا إلى أن الجزائر "لا تزال رائدة في مجال إحلال السلم و الأمن في إفريقيا".

و أضاف قائلا "إن إعادة انتخاب السيد شرقي تعتبر مكسبا ليس فقط بالنسبة للجزائر بل أيضا للقارة الإفريقية جمعاء كما أنه الشخص الأنسب لأداء هذه المهمة".

و استرسل قائلا "نعرب عن ارتياحنا لإعادة انتخاب السيد شرقي و نحن واثقون من أن القارة الإفريقية ستستفيد دون شك من تجربته الكبيرة في هذا المجال".

زامبيا تأمل في أن يتم احترام حدود الصحراء الغربية بعد انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

من جهته، أعرب وزير الشؤون الخارجية الزامبي، السيد هاري كالابا اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن أمل بلده في أن يتم "احترام" حدود الصحراء الغربية، و أن "لا ينسى المغرب أن الصحراء الغربية بلد عضو في الاتحاد الإفريقي".

و صرح السيد كابالا عقب محادثته مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، قائلا "إني آمل أن يتم احترام حدود الصحراء الغربية و أن لا ينسى المغرب أن الصحراء الغربية بلد عضو في الاتحاد الإفريقي".

و ذكر أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بلد عضو في الاتحاد الإفريقي مشيرا إلى أن المنظمة القارية أسست "ليس فقط لترقية التبادلات التجارية و التعاون بين بلدان القارة بل أيضا لفرض احترام سيادة الدول الأعضاء و حدودهم".