أعربت فرنسا عن امتنانها الكبير للحكومة الجزائرية فيما يخص الجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل استرجاع السلم و الإستقرار في المنطقة لاسيما في مالي و ليبيا حسبما أكدته اليوم الأربعاء رئيسة لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية إيليزابيت غيغو فيما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، اليوم الأربعاء، أن الجزائر وفرنسا "تعملان سويا" من أجل رفع مستوى مبادلاتهما في مناخ تطبعه "تحديات أمنية وتغيرات سياسية متسارعة".

وقال السيد ولد خليفة لدى استقباله رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، إليزابيث غيغو، أن العلاقات يبن الجزائر وفرنسا "عرفت خلال السنوات العشر الأخيرة تطورا لافتا، لاسيما بعد الزيارات المتبادلة بين أعلى المسؤولين من البلدين".

واستعرض في هذا السياق --حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني-- "النتائج الإيجابية التي لمسها بعد محادثاته السابقة مع رئيس الجمعية الوطنية ومسؤولين فرنسيين آخرين"، معتبرا بأن هذه المحادثات "كشفت عن تفاهم كبير وإرادة مشتركة لتطوير التعاون الثنائي بكل وجوهه".

وفي سياق ذات صلة، دعا السيد ولد خليفة إلى "ضرورة الانتقال إلى تجسيد ما تم الاتفاق عليه في إطار اللجنة البرلمانية الكبرى التي تعد من أبرز وجوه التعاون البرلماني بين البلدين".

على صعيد آخر، و لدى تطرقه إلى الأوضاع الأمنية، ذكر رئيس المجلس أن "الجزائر التي حاربت الإرهاب لوحدها طيلة عشرية كاملة، تعد اليوم مصدر أمن واستقرار وقطبا لاستقبال اللاجئين والمهاجرين في منطقة تنتشر فيها بؤر توتر وأزمات كثيرة".

وأضاف أن "الجزائر تشجع انتهاج الحوار كوسيلة وحيدة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء سواء في مالي أو ليبيا أو سوريا"، مجددا الدعوة بالمناسبة إلى "تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه في إطار حل الدولتين".

من جهتها، أكدت السيدة غيغو أن البرلمانيين الفرنسيين "يتابعون بغاية الاهتمام جهود الجزائر في حماية السلم والأمن في المنطقة"، لافتة الى "ضرورة التشاور بين فرنسا والجزائر باعتبارهما بلدان يواجهان تحديات مشتركة وفي مقدمتها مكافحة آفة الإرهاب".

وأكدت أن فرنسا "تثمن جهود الجزائر في إيجاد حلول سلمية ودائمة لأزمات المنطقة وعلى وجه الخصوص نجاحها في حل أزمة مالي"، معتبرة أن تلك الجهود "جنبت البلدين انعكاسات تلك الأزمة على أمن المنطقة".

وفي هذا السياق، دعت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية إلى "توفير الدعم اللازم لبلدان الساحل والصحراء لمساعدتها على تجاوز أزماتها"، معربة في هذا المقام عن تقديرها "لما قدمته الجزائر من دعم لبعض بلدان المنطقة، على غرار تونس، كي تتخطى الصعوبات التي تواجهها في سبيل الحفاظ على أمنها.

سلال يستقبل رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية

استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية إليزابيث غيغو التي تقوم بزيارة إلى الجزائر حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وكان هذا اللقاء فرصة "لتبادل وجهات النظر لاسيما في المجال البرلماني بحيث اتفق المسؤولان على توطيد علاقات التعاون التقليدية الحسنة بين البلدين" حسب ذات المصدر.

كما تناول اللقاء "عددا من القضايا الاقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك و كذا النزاعات في المنطقة شبه الاقليمية. وتم التأكيد على أهمية التشاور والتنسيق للبحث عن حلول دائمة كفيلة بضمان السلم و الاستقرار في المنطقة" يضيف البيان.

جرى الاستقبال بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية.

فرنسا تعرب عن "امتنانها" للجهود الدبلوماسية للجزائر

أعربت فرنسا عن امتنانها الكبير للحكومة الجزائرية فيما يخص الجهود الدبلوماسية المبذولة من أجل استرجاع السلم و الإستقرار في المنطقة لاسيما في مالي و ليبيا حسبما أكدته اليوم الأربعاء رئيسة لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية إيليزابيت غيغو.

صرحت المسؤولة الفرنسية عقب محادثاتها مع وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية عبد القادر ساهل "اننا ممتنون للحكومة الجزائرية لما بذلته من جهود من أجل استرجاع السلم في مالي و تسوية الأزمة في ليبيا التي تشكل محل انشغال مشترك بالنسبة لبلدينا".

و بعد أن أبرزت أهمية الإستقرار في منطقة الساحل بالنسبة لفرنسا و أوروبا اعتبرت السيدة غيغو أنه من الضروري أن "تتوصل مختلف الأطراف الليبية إلى اتفاق لتحقيق الأمن و التحكم في ظاهرة الهجرة و مكافحة التطرف".

و أوضحت أنها "تتفهم" المبدأ الذي لطالما دافعت عنه الجزائر و المتمثل في "تقرير المسؤولين الوطنيين لمصيرهم دون تدخل أجنبي".

و أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية للجمعية الفرنسية أن الخبرة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب "يجب أن تكون درسا بالنسبة إلينا" داعية إلى "نشر" هذه الخبرة في الإتصالات البرلمانية الجزائرية الفرنسية.