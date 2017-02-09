توفير أدوية جديدية في الجزائر لمعالجة مرض السرطان

كشف رئيس مصلحة طب الأورام بمركز مكافحة السرطان، بيار ماري كوري بالعاصمة، البروفيسور كمال بوزيد، ، أن وزارة الصحة وفرت جملة من الأدوية الجديدة لمعالجة مرض السرطان حتى و إن كانت في حالة متقدمة و ذلك بهدف توفير رعاية صحية أفضل للمرضى.

و أوضح كمال بوزيد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى ، أن هذه الأدوية تم استعمالها في دول الخارج وأظهرت نتائجا ايجابية، مشيرا إلى أن هذا هذا العلاج هوعبارة عن تقنية جراحية وكذا علاج إشعاعي بالإضافة إلى أدوية مناعة.

و قال بوزيد، إن هذا العلاج الجديد يعطي آمالا جديدة لمرضى السرطان بالرغم من أنه باهظ الثمن إلا أن وزارة الصحة ستعمل على إيجاد حلول لكيفية استعماله وتطويره.

المصدر : الإذاعة الجزائرية