مقتل فلسطينيين وإصابة 5 آخرين في قصف إسرائيلي جنوبي قطاع غزة

قتل فلسطينيان وأصيب خمسة آخرون هذا الخميس في غارة شنها الطيران الإسرائيلي استهدفت نفقا أسفل الشريط الحدودي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة في بيان صحفي إن الفلسطينيين حسام الصوفي (24 عاما) من سكان مدينة رفح ومحمد الأقرع (38 عاما) من سكان مدينة غزة قتلا جراء استهدافهما من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وأضاف القدرة أن الغارة أسفرت كذلك عن إصابة خمسة فلسطينيين آخرين بجروح مختلفة.

بدورها قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن طائرة من دون طيار استهدفت نفقا بين غزة ومصر ما أسفر عن مقتل إثنين من العمال وإصابة خمسة آخرين.

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بإجبار حكومة الاحتلال على وقف أنشطتها الاستيطانية

إلى ذلك طالبت الحكومة الفلسطينية أمس المجتمع الدولي بتحويل رفضه وإدانته الاستيطان الاسرائيلي إلى فعل حقيقي يجبر حكومة الاحتلال على وقف تصعيدها الشامل الذي يطال كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشرقية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن الإعلان عن بناء 1162 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بعد الإدانة والاستنكار والرفض الدولي لإقرار ما يسمى بقانون (تسوية المستوطنات) يعد تحديا جديدا وسافرا للمجتمع الدولي ويثبت أن أسلوب الإدانة والاستنكار دون التحرك العملي والفعلي الملزم يزيد الحكومة الإسرائيلية تمردا واستهتارا بكافة الشرائع والقوانين الدولية.

وشدد الحمود على أن إسرائيل ومن خلال خطواتها الأخيرة تصر على الدفع بالأوضاع إلى مزيد من التعقيد والصعوبة الأمر الذي يستوجب تحركا دوليا سريعا دون تأخير.

وصادقت ما تسمى باللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان التابعة لمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي اليوم على بناء 1162 وحدة استيطانية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة.

المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية