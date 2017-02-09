عبد المجيد خبزي للإذاعة :إبرام اتفاقية بين سفارة اندونيسيا وجامعة بسكرة لاستيراد تكنولوجيا تربية "السمك المعالج"

كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة عبد المجيد خبزي هذا الخميس أن اتفاقية ستبرم يوم الـ 12 فيفري الجاري بين سفارة اندونيسيا وجامعة بسكرة، من أجل تربص تطبيقي محدود باندونيسيا لطلبة من كلية الزراعة.

وأضاف عبد المجيد خبزي خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن استراتيجيتنا تتمثل في استيراد تكنولوجيا " استيراد السمك المعالج "، فبعد عودة الطلبة ستكون لهم مرافقة لتمويل مشاريعهم حيث يقومون بعملية " التفريخ والتكاثر للسمك المعالج" وهذا في ولاية بسكرة ثم تليه عملية البيع للمستثمرين المهتمين بهذا المجال.

من جهة أخرى كشف المتحدث ذاته أن دفعة أخرى من الطلبة المتخرجين من جميع كليات الفلاحة الموجودة عبر الوطن سترسل إلى الخارج لكسب تقنية تكنولوجية استعمال السماد الطبيعي في الزراعة وسيستفيد منها الفلاحين.

وبخصوص كمية التمور التي تم جنيها سنة2016 ، فأبرز خبزي أنها مقدرة بـ 9 ملايين قنطار، وصُدر منها 29 ألف طن والكمية النهائية ستضبط شهر مارس المقبل من طرف الجمارك، وقال حسب "منظمة الفاو" فإن الجزائر كل سنة تزيد في الكمية المصدرة من التمور أو من الخضر والفواكه.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي