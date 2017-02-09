تواصل المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية هذا الخميس وتفعيل التطبيق الآلي بكل من قالمة وسيدي بلعباس

تتواصل المراجعة الإستتنائية للقوائم الانتخابية هذا الخميس عبر الوطن تحسبا لتشريعات ماي القادم حيث تهدف هذه العملية التي تستمر إلى غاية الثاني و العشرين من هذا الشهر وإلى تمكين المواطنين البالغين 18 سنة من تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية.

وعلى غرار بلديات الوطن شرعت ولايات إليزي في مراجعة القوائم الانتخابية وسط إجراءات تسهيلية معتبرة لفائدة المواطنين الراغبين في تسجيل أوشطب أنفسهم ضمن القوائم.

وفي هذا الجانب أوضح رئيس بلدية إليزي يحياوي محمد أن عملية المراجعة انطلقت في الثامن من الشهر الحالي مبرزا انه من ضمن التسهيلات الاكتفاء باضافة بطاقة الهوية أو الشطب من القوائم الانتخابية.

من جهتها ولايتي قالمة وسيدي بلعباس اعتمدتا التطبيق الآلي للشطب عن بعد بهدف تفعيل عملية المراجعة للقوائم الانتخابية وتسهيلها للمواطن.

وقد أوضح رئيس التنظيم و الشؤون العامة بن عودة علايلي لبلدية سيدي بلعباس "أن هذا التطبيق يقوم بعملية الشطب عن بعد،وذلك بعد تقديم طلب على مستوى البلدية الأصلية."

هذاوتجري العملية نفسها بولاية الاغواط خاصة وإن تعداد الهيئة الناخبة عرف ارتفاعا مقارنة بسنة 2014.

وأكد رئيس التنظيم والشؤون العامة بخوش حسين ارتفاع بولاية الاغواط أن عدد الهيئة الناخبة والتي كانت تقدر ب أكثر من 247ألف ناخب والتي وصلت خلال سنة 2016الى 250 ألف و48 ناخب."

هذا وتواصل الفرق المتنقلة عملية توزيع بطاقة الناخب والتي بلغ عددها 53 ألف و781 بطاقة ناخب خاصة بالمسجلين الجدد.وأضاف رئيس التنظيم والشؤون العامة أن "العملية كانت تحت المتابعة اليومية و أن 90في المائة من البطاقات تم توزيعها".

من جهتها شرعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في تنصيب أعضاء المداومات على المستويين المحلي والخارجي حيث تنتهي هذه العملية في السادس عشر من الشهر الحالي.

المصدر:الإذاعة الجزائرية

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