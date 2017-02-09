ترتيب الفيفا :الجزائر تتقهقر إلى الرتبة الـ 50 عالميا والـ11 أفريقيا

فقد المنتخب الجزائري لكرة القدم 11 مركزا وتقهقر إلى المرتبة الـ50 عالميا في ترتيب الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا) لشهر فيفري الذي نشرته هذا الخميس في موقعها الرسمي على الانترنت.

كما تراجعت الجزائر على المستوى القاري بخمسة مراكز وأضحت تحتل الصف الـ11 أفريقيا، مسبوقة بمصر (الـ23) الرائد الجديد، السنغال (31)، الكاميرون (33)، تونس (36)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (37)، بوركينافاسو (38)، نيجيريا (41)، غانا (45)، كوت ديفوار (47) والمغرب (48).

إلى ذلك تراجعت نتائج الخضر بعد خروجهم من الدور الأول في كأس أمم أفريقيا2017 التي اختتمت الأحد الماضي بالغابون بتتويج المنتخب الكاميروني أمام مصر وهو التقهقر الذي مازال متواصلا منذ بداية تصفيات كاس العالم-2018.

و نشير إلى أنه منذ عامين، كان المنتخب الجزائري يحتل الرتبة الـ18 عالميا وهو ما سمح له بتصدر الترتيب الأفريقي والعربي لأشهر طويلة.

وتواصل الأرجنتين صدارتها للترتيب العالمي للفيفا، متبوعة بالبرازيل (الثانية) وألمانيا (الثالثة).