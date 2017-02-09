سلال يبرز مجهودات الدولة في الحفاظ على الهوية الثقافية للبلاد وحماية ثوابتها الدينية

أبرز الوزير الأول عبد المالك سلال،هذا الخميس مجهودات الدولة في الحفاظ على الهوية الثقافية للبلاد وحماية ثوابتها الدينية والتاريخية من خلال تنظيم العديد من الملتقيات الدولية والوطنية المتخصصة التي تصب في تجسيد هذه الأهداف.

وأوضح سلال في رده على سؤال شفوي لعضو بالمجلس الشعبي الوطني،قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان، الدالية غنية، حول أسباب عدم تنظيم ملتقيات الفكر الإسلامي خلال السنوات الاخيرة،أن الدولة "سهرت في السنوات الأخيرة على مواصلة تنظيم العديد من الملتقيات الدولية والوطنية المتخصصة ترمي الى الحفاظ على الهوية الثقافية لبلادنا وحماية ثوابتنا الدينية والتاريخية في ظل انتشار

العولمة الثقافية بمختلف مخلفاتها الفكرية والثقافية".

وفي هذا الاطار ذكر سلال بأنه تم تم خلال سنة 2009 تنظيم"ملتقى حرية الشعائر الدينية" كما تم سنة 2011 ,في إطار تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية،تنظيم 11 ملتقى بعضها ذات طابع وطني وأخرى دولي.

وأشار في هذا الجانب الى الملتقى الدولي "مالك بن نبي" وملتقى" الاسلام في مواجهة العنف" وملتقى "الفتوى بين الضوابط الشرعية وتحديات العولمة"، مبرزا ان هذه اللقاءات،"عرفت مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم الاسلامي".

وتابع سلال أنه تم أيضا خلال سنة 2012 تنظيم ملتقى "الدورة الـ20 لمجلس المجمع الفقهي الاسلامي" ذي الطابع الدولي بوهران, شارك فيه أزيد من 150 شخصية دينية وفقهية وعلمية من مختلف دول العالم العربي والغربي.وأكد في ذات السياق على "حرص الدولة" من أجل تكريس الطابع السنوي لبعض هذه الملتقيات على غرار "ملتقى المالكية" بعين الدفلى, الذي يدخل طبعته ال12 والملتقى التاريخي "عقبة بن نافع" بولاية بسكرة الذي يشهد طبعته الـ 5, فضلا عن ملتقى التصوف بغليزان وملتقى السنوة النبوية بقسنطينة بالإضافة الى ملتقى القرآن الكريم بالشلف.

كما تطرق الوزير الأول الى سهر السلطات المختصة ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على التنظيم السنوي لمسابقة "الجائزة الدولية لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره وأسبوع القرآن الكريم الذي يدخل طبعته الـ 18".

وفي ذات الشأن أكد حرص السلطات العمومية المختصة على اصدار نتائج هذه

الملتقيات في منشورات علمية بلغ عددها 60 منشورا، تم توزيعها على المساجد والمكتبات الولائية والمراكز الثقافية للبلديات ومختلف فروع المركز الثقافي الاسلامي.

وخلص سلال الى ان الدولة ومن خلال هذه المجهودات "تولي اهتماما بالغا لمسألة ترسيخ قيم ومعالم الدين الاسلامي الحنيف المرتكزة على الفكر المعتدل والوسطية وذلك لما له من من أثر في حماية هويتنا وتحصين مجتمعنا من كل غلو وتطرف".

من جهة أخرى أوضح سلال أن ملتقى الفكر الاسلامي الذي كان ينظم خلال الثمانينات كفضاء لالتقاء العلماء والفقهاء وفرصة لمناقشة بعض المواضيع الاجتهادية الهامة ''قد ساهم وإلى حد كبير في تحريك الركود الثقافي في المجتمع الاسلامي وكذا تنوير وترسيخ القيم النبيلة للدين الإسلامي الحنيف".

وأضاف أنه "بغض النظر عن الأسباب و الظروف السياسية والاقتصادية والامنية التي حالت دون تنظيم هذا الملتقى ابتداء من سنوات التسعينات، إلا ان الدولة سهرت في السنوات الاخيرة على مواصلة العمل بروح هذه الملتقيات" من خلال تنظيم الملتقيات واللقاءات المذكورة.