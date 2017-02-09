وزير الثقافة يعطي اشارة انطلاق تصوير فيلم سعيدة بعيدة

أعطى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بغابة العقبان بسعيدة إشارة انطلاق تصوير فيلم سينمائي سعيدة بعيدة للمخرج عبد الكريم بهلول.

وأوضح الوزير الذي يقوم بزيارة عمل وتفقد إلى الولاية "أن هذا العمل السينمائي سيكون بمثابة إضافة جديدة للسينما الجزائرية، مشيرا إلى أنه سيكون ناجحا بالنظر لاجتماع ثلاثة أسماء لامعة في السينما الجزائرية لتجسيده وهم بهلول عبد الكريم وبالقاسم حجاج وعلال يحياوي"

وعلى هامش مراسيم انطلاق هذا العمل السينمائي كشف وزير الثقافة عزالدين ميهوبي عن عزم إحدى المؤسسات المتخصصة في التطبيقات الالكترونية التابعة لمنضمة اليونسكو إهداء الجزائر تطبيقا الكترونيا لخارطة تضم المواقع الأثرية والثقافية والروحية لمختلف مناطق الوطن

و أوضح الوزير في هذا الصدد "أن الباحث إذا أراد التعرف على مكان معين ما عليه إلا الضغط على الزر معين يحمل اسم المكان حيث تظهر أمامه جميع المعلومات بكل تفاصيلها".

المصدر:الإذاعة الجزائرية