طلعي :النقل البحري هونقطة ضعف قطاع النقل ببلادنا

أكد وزير الاشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي أن النقل البحري يشكل نقطة ضعف قطاع النقل في بلادنا، إذ لا يتعدى نقل البضائع بحرا 3.5 بالمائة عبر 9 بواخرتمثل الأسطول الوطنين، وهو رقم متواضع مقارنة بما يتم نقله في بلدان أخرى من طرف شركات أجنبية.

وعلى هامش إشرافه على مراسم استلام باخرة تيمقاد لنفل البضائع التي تم اقتناؤها بـ 25 مليون دولار بطاقة استعاب تقدر بـ 12 ألف طن أو ما يعادل 800 حاوية، كشف طلعي عن برنامج لتدعيم الأسطول الحالي بـ 23 باخرة سيتم اقتناؤها من أجل بلوغ هدف نقل البضائع بحرا بنسبة 30 بالمائة على المدى المتوسط.

وأوضح طلعي أن "اللجوء إلى الشراكة في مجال النقل البحري أضحى اليوم ضرورة ملحة" مرجحا في المستقبل إمكانية إبرام مجمع النقل البحري لشراكات من أجل نقل البضائع التي تدخل و تخرج من موانيء الجزائر لبلوغ الأهداف المسطرة .

وبخصوص تكوين الكوادر البحرية لم يخف طلعي النقص المسجل في هذا الاطار ، حيث أعلن بالمناسبة عن استحداث مدرسة تكوينية جديدة تضاف للمدارس الموجودة لتكوين وتأهيل الموارد البشرية في هذا التخصص.

المصدر:الإذاعة الجزائرية