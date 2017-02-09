الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال19): اتحاد بلعباس يفوز على مولودية وهران (2-0) و يصعد للمركز الثاني

عرفت الدفعة الثانية للجولة ال19 من بطولة الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم التي جرت اليوم الخميس، فوز اتحاد بلعباس بداربي الغرب الجزائري على حساب مولودية وهران (2-0)، فيما ازدادت وضعية مولودية بجاية تعقيدا بعد الهزيمة الثقيلة المسجلة في الجزائر أمام شباب بلوزداد (0-3).

ويبقى الفريق البلعباسي يخطف الأضواء حاليا بتسجيله لأربعة انتصارات متتالية جعلته يحصد 12 نقطة كاملة، ليصعد بذلك للمركز الثاني برصيد 33 نقطة و بفارق نقطة يتيمة عن الرائد مولودية الجزائر (34 نقطة/ و مباراة ناقصة).

هذا المشوار الهائل لأبناء الشريف الوزاني، جعلهم يفتكون مؤقتا الوصافة من وفاق سطيف الذي تقهقر للمركز الثالث (32 ن).

أما مولودية وهران فقد احتفظت بالمركز الرابع (29 ن) في انتظار خوض مباراتها المتأخرة.

وفي قسنطينة، لم يفوت الشباب المحلي فرصة تحسين وضعيته في الترتيب العام بعد فوزه بملعب ىالشهيد حملاوي على حامل اللقب، اتحاد الجزائر، بأقل الفوارق (1-0) من تسجيل سامر في بداية الشوط الثاني.

بهذا الفوز، يتنفس السنافر الصعداء باحتلالهم للصف العاشر (20 نقطة)، بينما تقلصت قليلا حظوظ تشكيلة سوسطارة في السباق نحو اللقب.

أما اللقاء الثالث و الأخير لبرنامج اليوم الخميس، فقد سار في اتجاه واحد و لصالح شباب بلوزداد الفائز بميدانه (3-0) على صاحب ذيل الترتيب، مولودية بجاية التي ازدادت وضعيتها خطورة بعد التعثر الجديد.

ويدين شباب بلوزداد للاعبه الجديد حامية المستقدم خلال المركاتو الشتوي من أولمبي المدية والذي سجل هدفين ساهما كثيرا في خروج أبناء لعقيبة من المنطقة الحمراء.

وكانت الدفعة الأولى من الجولة ال19 قد انطلقت يوم الثلاثاء، بثلاث مباريات انتهت كلها بنفس النتيجة (1-1) جمعت على التوالي، أولمبي المدية بشبيبة الساورة، شبيبة القبائل بوفاق سطيف ومولودية الجزائر بنصر حسين داي، حيث فشلت الأندية المضيفة في تحقيق الفوز و بالتالي تعميق الفارق عن ملاحقيها.

وكانت الرابطة المحترفة لكرة القدم قد قدمت هذه المباريات بسبب مشاركة شبيبة الساورة و مولودية الجزائر و شبيبة القبائل في المنافسات الأفريقية (رابطة الأبطال و كأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم) المقررة نهاية الأسبوع الجاري.