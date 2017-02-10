تواصل عمليات تنصيب مندوبيات الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات على المستوى المحلي

تتواصل إلى غاية 22 من هذا الشهر عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عبر الوطن تحسبا لتشريعيات 4 ماي القادم حيث تهدف إلى تمكين المواطنين البالغين 18 سنة من تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية.

وخلافا للمواعيد الانتخابية السابقة سيستفيد الموعد الانتخابي المقبل من مزايا التكنولوجيات الحديثة منها تحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية الذي سيسمح بتفادي التسجيل المزدوج وتسهيل عملية الشطب.

وبالموازاة مع ذلك تواصل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عملية تنصيب أعضاء المداومات على المستوى الوطني، المحلي وكذا الخارجي حيث تنتهي هذه العملية في 16 من شهر فيفري الجاري.

وفي تلمسان أشرفت عضو الهيئة الدائمة للجنة العليا لمراقبة الانتخابات منار فتني على تنصيب المداومة الولائية لتلمسان حيث تم تنصيب السيدة بن ديمرد خيرة منسقة ولائية للجنة العليا لمراقبة الانتخابات.

وقالت فتني بالمناسبة بأن كل عضو في الهيئة المشرفة على مراقبة الانتخابات من قضاة وكفاءات بمثابة المرآة العاكسة للهيئة الدستورية العليا ككل وبالتالي يتطلب من الجميع تأدية العمل على أحسن وجه.

كما نوهت عضو هيئة مراقبة الانتخابات بضرورة منح هذه المناطق الحدودية للوطن اهتمام خاص بالنظر إلى خصوصية هذه الولايات على غرار تلمسان وبالتالي –تضيف- التي وجب إيلاءها أهمية بالغة لأنها تحمي حدودنا الغربية، داعية كل مواطني الولاية بضرورة الحرص والدقة في اختيار من يوكلونهم أمرهم ومن يمثلونهم في الهيئة التشريعية وهي مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق المواطنين.