كرة القدم : سيدات الجزائر يخسرن وديا أمام الاردنيات (1-2)

خسر المنتخب النسوي الجزائري لكرة القدم هذا الخميس بالعاصمة الاردنية عمان أمام نظيره الاردني بنتيجة هدفين لهدف واحد في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين في إطار تحضيراتهما لتصفيات كأس افريقياوكأس آسيا 2018 .

وسجلت الهدف الجزائري اللاعبة آفاق حورية في الدقيقة ال17 من الشوط الاول فيما سجلت هدفي المنتخب الاردني كل من ستيفاني النبر في الدقيقة العشرين وشاهيناز جبريل في الدقيقة ال35 من الشوط الثاني.

وتمكنت لاعبات المدرب عز الدين شيح من السيطرة على مجريات الشوط الاول من المقابلة التي احتضنها ملعب " البترا" بالمدينة الرياضية وفرضن أسلوب لعبهم السريع المبني على الهجومات المضادة الا ان الأردنيات عدن في الشوط الثاني وعدلن النتيجة قبل ان يتفوقن بإضافة هدف ثاني قضى على معنويات الجزائريات اللواتي باءت كل محاولتهم الهجومية بالفشل امام تحكيم "سيء" لم يرق الى مستوى المنتخبين الجزائري والاردني -- حسب المدرب عزالدين شيح -- الذي طرد من المقابلة في شوطها الثاني.

وفي تصريح له عقب نهاية المقابلة أعرب عز الدين شيح عن أسفه لمستوى طاقم التحكيم الذي "لم يلتزم" بالإجراءات المطبقة من طرف الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) في مثل هذه المباريات الودية مشيرا الى أن الحكام الذين أداروا اللقاء " لم يكونوا دوليين ولم يقدموا كما هو معتاد ورقة المقابلة".

وأعرب المدرب الوطني للمنتخب النسوي بالمقابل عن رضاه لأداء لاعباته امام فريق "منظم" مؤكدا بأن المنتخب الجزائري " كان قادرا على الفوز بنتيجة عريضة لكن التحكيم السيء -- كما قال-- "حطم معنويات اللاعبات في الشوط الثاني خاصة بعد الهدف الثاني للأردنيات الذي سجل من وضعية تسلل ".

وأضاف بان منتخبي الجزائر والأردن " لا يحتاجان وهما بصدد التحضير لمنافستين هامتين الى حكام دون المستوى " مبرزا بأن المنتخب الجزائري" جاء الى الاردن بغرض التحضير ولا تهمه نتيجة مباراة ودية بقدر ما يهمه تحسين مستواه وطريقة لعبه".

وفي رده على سؤال حول تضييع المهاجمات للعديد من فرص التهديف جدد الناخب الوطني تأكيده بأن المهم " ليس النتيجة بل استخلاص الدروس من التعاطي مع منتخب اخر في مقابلة ودية " مشيرا الى ان هذه المباراة الاولى " ستسمح له لا محالة من تصليح الأخطاء التي ارتكبتها اللاعبات والتي حالت دون تجسيد لعب إيجابي من الناحيتين الفنية والتقنية وحتى من جانب اللعب الجماعي".

واشار مدرب المنتخب الاردني ماهر ابو هنطش من جهته الى أهمية لقاء المنتخب الجزائري وديا تحضيرا لتصفيات كاس آسيا قائلا بأن المباراة الودية " كانت شيقة وستساعدنا بالتأكيد على الاستفادة الفنية من مجرياتها للوقوف على الحالتين البدنية والفنية للاعبات".

ودخل المنتخب النسوي الوطني هذه المباراة بالتشكيلة التالية: تاكنينت كهينة وعربي عودة كلثوم وبارة فاطمة وسكوان فاطمة وآفاق حورية وواضح اسماء و بن لخلف بسمة و بن خدة فتحية و مرور إيمان وبوهني بن زيان نعيمة وقندوسب زينب.

فيما تضمنت قائمة اللاعبات البديلات اسماء كل من: براهيمي ريان وحوحاش مونية وإسماعيل صفية وآكلي ليتيسيا ومسكاري باية وعايب وفاء وجاود لبنى وآيت مهدي سعيدة وحيماداش عائشة وفدول نجاة وبلدغم فاطمة الزهراء.

وينتظر أن يلتقي المنتخبات الجزائري والاردني يوم الاحد القادم في مقابلة ودية ثانية مبرمجة على الساعة الخامسة مساء بملعب " البتراء" دائما على ان يغادر المنتخب الوطني للسيدات الاردن يوم الثلاثاء المقبل عقب تربص دام أسبوعا.

