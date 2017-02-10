محمكة استئناف امريكية تؤيد تعليق قرار ترامب بشان حظر السفر

رفضت محكمة الاستئناف الفدرالية في سان فرانسيسكو امس طلب الادارة الأمريكية بإعادة تفعيل الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بشأن حظرالسفر.

وذكر راديو (سوا )الامريكي اليوم الجمعة أن القرار جاء بإجماع القضاة الثلاثة الذين تابعوا فصول الطعن في القضية .

وكان القاضي الفدرالي في ولاية /سياتل/ الأمريكية جيمس روبارت قد أصدر قرارا السبت الماضي يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس دونالد ترامب الذي يمنع مواطنين من سبع دول من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وعلى إثر ذلك هاجم ترامب هذا القرار فور صدوره واستأنفت الإدارة الأمريكية الحكم وقدمت طلب إلغاء فوري لحكم تعليق الأمر التنفيذي .

يذكر أن ترامب قام بعد أسبوع من تنصيبه بالتوقيع يوم 27 يناير الماضي على مرسوم يحظر على مواطني سبع بلدان ذات الغالبية المسلمة من ولوج الولايات المتحدة لمدة 90 يوما و هذه الدول هي (العراق و سوريا و الصومال واليمن و ايران و السودان وليبيا).



.. و ترامب يعتبر ان قرار محكمة الاستئناف "سياسي"

و انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الجمعة قرار محكمة الاستئناف الفدرالية معتبرا أنه "قرار سياسي".

وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي, وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة "أراكم في المحكمة, أمن بلادنا على المحك!".

وتحدث ترامب إلى الصحفيين في الجناح الغربي من البيت الأبيض في أعقاب إعلان القرار, ووصفه بأنه "قرار سياسي", مؤكدا تعهده بمقابلتهم في المحكمة.

وقال الرئيس الأمريكي إنه لم يناقش الأمر بعد مع وزير العدل الجديد جيف سيشنز, إلا أنه يتوقع أن تنتصر الإدارة في نهاية المطاف وتستأنف فرض حظر مؤقت على سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.



