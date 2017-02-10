الطبعة الأولى لصالون الترقية العقارية تسجل اهتماما لدى العارضين والزوار

تختتم غدا فعاليات الصالون الدولي للترقية العقارية والتهيئة العمرانية بقصر المعارض الصنوبر البحري وكان الصالون فرصة لخلق فرص للتعاون والشراكة بين مختلف المرقين العقاريين الوطنيين والأجانب كما تميز بالمشاركة الواسعة للعارضين والزوار معا.

وقد راهن المنظمون في أول طبعة على جمع أكبر عدد من المرقين العقاريين لتبادل الخبرات في مجال السكن وكذا تماشيا مع سياسة الدولة لحل مشكل السكن في الجزائر

وفي هذا الصدد قالت المكلفة بالإعلام في الصالون نعيمة علوش بأن الصالون سيكون فرصة كذلك للمواطنين الراغبين في شراء سكنات من خلال ربطهم مباشرة بالمرقين العقاريين المشاركين بنحو 54 عارضا منهم 3 أجانب و يوفرون منتوجات عقارية جديدة.

وتشارك بولونيا في الصالون من خلال تجربتها في الإنارة العمومية والبحث عن شركاء في الجزائر خاصة وأن مناخ الاستثمار أصبح مشجعا أكثر من أي وقت مضى على حد تعبير الكسندر اغوجومسكي ممثل شركة خاصة بولونية وقال بأنهم يشتغلون مع نحو 60 دولة في العالم وأنهم متواجدون في السوق ما يقارب 30 سنة بالإضافة إلى الخبرة الواسعة في الإنتاج حسب طلبية الزبون آملا في وجود شركاء بالجزائر يهتمون بهذا المنتوج.