هلاك خمسة أشخاص في حادث انقلاب حافلة لنقل الركاب بالمــدية

لقي خمسة أشخاص مصرعهم و أصيب 30 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة اليوم الجمعة في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين ببلدية الوزرة (المدية)كانت قادمة من أدرار نحو الجزائر العاصمة حسبما علم من مدير الحماية المدنية للمدية.

وأوضح المقدم بوشريفي ناصر أن الحادث وقع على الساعة 6 و 25 د من صباح اليوم عندما انقلبت حافلة لنقل المسافرين كانت تقل 35 راكبا في مدخل ولاية المدية على مستوى بلدية الوزرة مما أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص في عين المكان و اثنين آخرين في المستشفى.

وأضاف المقدم بوشريفي أنه من بين الجرحى أيضا ثلاثة في حالة حرجة مشيرا إلى أن عناصر الحماية المدنية قامت بنقل جثث الضحايا و المصابين إلى مستشفى "محمد بوضياف" بالمدية.

ورجح ذات المتحدث أن يكون سبب انقلاب الحافلة راجعا إما للسرعة المفرطة أو لتعب السائق نظرا لطول المسافة التي تربط الخط الذي يعمل به.

فيما أكد بعض الجرحى من ركاب الحافلة أن تهور السائق والسرعة المفرطة أدت إلى وقوع هذا الحادث التراجيدي

وفور وقوع الحادث تنقل والي المدية مصطفى العياضي إلى المستشفى للاطلاع عن كثب عن حالة المصابين حيث أمر بالتكفل الجيد بعلاجهم وفقا للمصدر الذي أشار إلى أن الأطباء النفسانيين للحماية المدنية متواجدين بعين المكان للتكفل النفسي بالجرحى و بعائلات الضحايا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية