اليوم العالمي للإذاعة وذكرى تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية.. القائمون يراهنون على مواكبة الإعلام الجديد

يراهن القائمون على اتحاد إذاعات الدول العربية في ذكرى تأسيسه ، عشية اليوم العالمي للإذاعة على مواكبة الإعلام الجديد والاستجابة للمتغيرات الراهنة على الصعيد الأمني والتنموي والتفاعل أكثر مع ما ينتظر المستمع العربي.

ويندرج التعاون الإذاعي العربي والغربي في إطار التبادلات الإعلامية والأخبار من مختلف الاتحادات عبر القارات .

وفي السياق يقول محسن سليماني المدير العام للمركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج إن"الأصناف التي نتبادلها ليست فقط الأخبار التي لها علاقة بالعالم العربي وبالدول العربية،بل لدينا حقائب إخبارية تأتينا من الاتحاد الأوروبي ومن الاتحاد الأسيوي ونحن كذلك نبعث بحقائب إخبارية والإعلامية ".

ومن جهته يضيف ياسر قرانة رئيس وحدة الإذاعة بالإدارة العامة لاتحاد الإذاعات العربية "أن اتحاد الإذاعات الأوربية لأول مرة يطلب برامجا دينية إسلامية خاصة بشهر رمضان ، فالمستمع الغربي متعطش للتعرف على الإسلام،وبمجرد ما توجهنا إلى الهيئات الأعضاء زودتنا بالكثير ومنها أيضا الإذاعة الجزائرية وهي إذاعة نشطة معنا في التبادل".

وتقول الدكتورة وهيبة بلحاجي باحثة من المدرسة العليا للصحافة إن "المطروح حاليا هو كيفية دمج وسائل الإعلام بما فيها الإذاعة والصحافة المكتوبة والتلفزيون في هذا التطور التكنولوجي السريع في الرقمنة"،ويجب على الإعلامي تطوير قدراته من خلال التكوين المتواصل في طل التطورات السياسية والمعلوماتية.

إذاعة تيسمسيلت تحتضن الاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للاذاعــة

وستنظم إذاعة تيسمسيلت الجهوية هذا الأحد الاحتفالات الرسمية الخاصة بإحياء اليوم العالمي للإذاعة المصادف ل13 فبراير من كل سنة ، حسبما أفادت به اليوم الجمعة مديرة هذه المؤسسة الإعلامية الجوارية.

وأوضحت صونية شريفي بأن هذه الاحتفالات ستتميز بتنظيم يوم مفتوح بالتنسيق مع القناة الأولى للإذاعة الوطنية الذي يشمل تقديم ومضات إذاعية مباشرة لأصداء المواطنين حول شعار"أنتم والإذاعة"، إضافة إلى إقامة معرض بدار الثقافة"مولود قاسم نايت بلقاسم" لتيسمسيلت حول التطورات التي عرفتها الإذاعة الجزائرية وأهم المحطات التي مرت بها، إضافة إلى عرض خاص لأبرز ما نظمته إذاعة تيسمسيلت الجهوية.

كما سيتم بالمناسبة تنظيم عملية للتبرع بالدم بالتنسيق مع المديرية الولائية للصحة والسكان فضلا على حظيرة مرورية بالتعاون مع مديريتي أمن الولاية وتربية بهدف غرس ثقافة مرورية سليمة لدى الطفل.

وبرمجت ضمن هذه الاحتفالية محاضرة ستسلط الضوء على الإذاعة الجوارية وفق نفس المسؤولة.

وإحياء لهذه المناسبة ستقوم إذاعة تيسمسيلت الجهوية بتكييف برامجها مع الحدث من خلال بث حصص تتناول هذا الموعد، منها حصة ضيف الصباح للقناة الأولى التي ستستضيف وزير الاتصال حميد قرين، إضافة إلى فوروم الإذاعة حول اليوم العالمي للإذاعة وبرنامج "العائلة".

وستسمح هذه الاحتفالية بتمكين مستمعي ولاية تيسمسيلت وكذا مناطق عديدة من الوطن بالتعرف على أهم البرامج والحصص الإذاعية المدرجة ضمن الشبكة البرامجية للإذاعة المحلية للموسم الجاري حسب السيدة شريفي.

المصدر : الإذاعــة الجــزائــرية + واج