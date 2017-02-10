النفط يصعد بدعم من تقرير لوكالة الطاقة عن التزام قياسي باتفاق أوبك

صعدت أسعار النفط بأكثر من 1% هذا الجمعة بعدما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى مستوى قياسي للالتزام المبدئي من أعضاء أوبك بتنفيذ الاتفاق التاريخي الذي جرى التوصل إليه العام الماضي لكبح الإنتاج بهدف دفع أسعار النفط العالمية.

وقالت وكالة الطاقة في تقرير إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفضوا الإنتاج في يناير بما يعادل 90 % من مستويات الخفض المطلوبة وهو مستوى قياسي للالتزام في أول شهر من تنفيذ مثل هذه الاتفاقات.

وكان منتجو النفط قد توصلوا لاتفاق في ديسمبر الفارط على خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر بهدف تعزيز الأسعار.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا إلى 29ر56 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوى له في الجلسة عند 39ر56 دولار للبرميل عقب نشر تقرير الوكالة مباشرة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 56 سنتا إلى 56ر56 دولار للبرميل.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية