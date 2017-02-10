الجيش ينقذ 11 شخصا ويحبط محاولة هجرة غير شرعية ل 164 آخرين خلال يناير الماضي

تمكنت وحدات القوات البحرية من إنقاذ 11 شخصا وإحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 164 آخرين من جنسية جزائرية خلال شهر يناير الماضي، حسب حصيلة أوردتها هذا الجمعة وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار عمليات الإنقاذ ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات المنفذة على طول الشريط الساحلي للبلاد، قامت وحدات قواتنا البحرية عبر مختلف تدخلاتها خلال شهر يناير 2017، من إنقاذ 11 شخصا من بينهم طفلان (02) وإنقاذ خمسة (05) قوارب صيد".

كما تمكنت نفس الوحدات من"إحباط محاولات هجرة غير شرعية شملت 164 شخص من جنسية جزائرية من بينهم ثلاث (03) نساء وست (06) قصر بالإضافة إلى 13 مهاجرا من جنسية إفريقية من بينهم ثلاث (03) نساء، وحجز 87,7 كيلوغرام من الكيف المعالج".

وخلص البيان إلى أن هذه النتائج"تؤكد مدى جاهزية ويقظة وحدات قواتنا البحرية في تأمين حدودنا البحرية وحرصها الدائم والمستمر على ضمان سلامة مواطنينا عبر طول الشريط الساحلي للبلاد".

المصدر: وأج