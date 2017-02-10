المحترف الثاني / الجولة 20: نــادي بــارادو يواصـل التحليـق عـاليا و إتحـاد بسـكرة ملاحـقا جديـدا

حقق الرائد نادي بارادو فوزا أخرا خارج الديار هذه المرة على حساب متذيل الترتيب أمل الأربعاء (0-1)، فيما إنفرد اتحاد بسكرة الفائز أمام شباب عين الفكرون (4-1) بالمرتبة الثانية مستفيدا من تعادل شبيبة بجاية على أرضية ميدان جمعية وهران (0-0) لحساب الجولة 20 من الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم التي لعبت الجمعة.

هدف وحيد حمل توقيع مزياني في الدقيقة 24 كان كافيا لنادي بارادو لبلوغ النقطة 44 في طريق الصعود إلى الرابطة الاولى. وفوت باهي فرصة التعديل بعد إضاعته ضربة جزاء (45).

رغم الانتصار الثمين لم يرض رئيس الفريق العاصمي خير الدين زتشي بالمردود العام لتشكيلته مصرحا بعد نهاية المقابلة: "ما نحتفظ به اليوم هو الثلاث نقاط المحققة في غياب الأداء. لم نلعب بالشكل المعتاد و كنا بحاجة لخطأ فادح من المنافس للفوز. أظن أننا إستصغرنا فريق الاربعاء".

من جهته، لم يفوت اتحاد بسكرة فرصة إستقبال شباب عين الفكرون ليلحق به هزيمة ثقيلة (4-1) بأهداف من علاطي (7) و جعبوط (37) و ثنائية بلغربي (27 و 90) الذي سجل بالمناسبة هدفه الخامس في الموسم.

وسمح هذا الفوز العريض لأبناء منير زغدود من الانفراد بالوصافة برصيد 33 نقطة على بعد 11 نقطة عن المتصدر الذي في حوزته مباراة متأخرة.

وحافظت شبيبة بجاية (32 نقطة) مؤقتا على مركزها على المنصة بعد عودتها بنقطة من تنقلها إلى جمعية وهران (0-0)، في إنتظار إجراء المباراة بين اتحاد البليدة ومولودية سعيدة غدا السبت بملعب مصطفى تشاكر.

وإلتحق أمل بوسعادة بمنافسه أهلي برج بوعريريج بعد هزمه بنتيجة (1-0) بهدف من إمضاء بن طالب من ضربة جزاء في الدقيقة 13. و يتقاسم البوسعادية و البرايجية المرتبة الخامسة برصيد 28 نقطة.

وعادت شبيبة سكيكدة بنقطة ثمينة من تنقلها الصعب لمواجهة وداد بوفاريك حيث إنتهى اللقاء بالتعادل (1-1).

و تأخرت المباراة عن موعدها المحدد ب 40 دقيقة وتوقفت لمرتين بسبب أحداث شغب. و بلغت الشبيبة السكيكدية النقطة 27 لتبقى على صلة مع مراتب الصعود.

وقال مدرب الوداد بلال دزيري: "تأخر إنطلاق المبارة أربك لاعبي الفريقين. بدأت عملية التسخين على الساعة 00ر14. كل فريق كان قادرا على تحقيق الفوز".

وسجل غالي معسكر فوزه الرابع على التوالي، الضحية هذه المرة كانت مولودية العلمة (1-0) بهدف هاشم في نهاية الشوط الاول (45+1) مكن أبناء معسكر من الارتقاء إلى المرتبة 12 بمجموع 24 نقطة.

وعرفت أخر مقابلة لعبت اليوم الجمعة عرفت تعادل جمعية الخروب و أولمبي الشلفبنتيجة (1-1).

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج