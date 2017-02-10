كأس الكونفديرالية (الدور التمهيدي-ذهاب):هزيمة ثقيلة لشبيبة القبائل أمام مونروفيا بريويري (3-0)

انهزم فريق شبيبة القبائل الجزائري أمام نظيره الليبيري مورنروفيا بريويري بنتيجة ثقيلة (3-0)، الشوط الأول (0-0) في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم جمعت بينهما عشية اليوم الجمعة، بملعب أنتونيت-توبمان بمونروفيا.

وسجلت أهداف المباراة من طرف دجي (59)، و أندرو -81 و 90+1).

واستطاعت شبيبة القبائل أن تحافظ على عذرية شباكها قبل أن تنهار كليا في الشوط الثاني و تتلقى ثلاثة أهداف من شأنها أن ترهن حظوظها في التأهل للدور الموالي.

وستجرى مباراة الإياب بين التشكيلتين الجزائرية و الليبيرية يوم الأحد 19 فبراير (سا 30ر20) بملعب أول نوفمبر بتيزي وزو.

وأدار هذا اللقاء، ثلاثي تحكيم غيني بقيادة بابا لينو، بمساعدة مواطنيه عبدولاتي سيلا و مصطفى توري.

ودخلت شبيبة القبائل المباراة بالتشكيلة التالية: عسلة، رضواني، مجقان، برشيش، ريال، يطو، جرار،عيبود، بن علجية، زرقين و بولعويدات. المدرب: خروبي.