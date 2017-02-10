رابطة الأبطال الإفريقية : شبيبة الساورة تكتفي بالتعادل أمام رينجيرس النيجيري (1-1)

تعادلت شبيبة الساورة أمام ضيفها نادي إينوغو رانجيرس من نيجيريا (1-1) في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة بملعب 20 أوت ببشار برسم ذهاب الدور التمهيدي لكأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكانت الشبيبة، التي تشارك لأول مرة في تاريخها في منافسة دولية، السباقة لفتح مجال التهديف بواسطة اللاعب بورديم الذي نفذ بإحكام مخالفة على بعد 25 مترا في الدقيقة ال32. لكن فرحة نادي الجنوب الغربي الجزائري لم تدم طويلا، حيث تمكن الزوار من تعديل النتيجة في الدقيقة ال38 بفضل بوبي كليمانتون مستغلا ارتباك الدفاع المحلي أمام هجوم معاكس للنيجيريين.

ويرهن هذا التعادل حظوظ الممثل الجزائري الأول في رابطة الأبطال قبل مباراة العودة المقررة بعد أسبوع من الآن بنيجيريا، في انتظار دخول الممثل الجزائري الثاني في هذه المسابقة وهو اتحاد الجزائر المعفى من الدور التمهيدي.